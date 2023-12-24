Mide, uyku sorunları gibi sağlık problemlerinde fayda sağlayan zahter çayı zahter bitkisinin kurutularak çay haline getirilmiş şekilde evde kolayca tüketilebilmektedir. Zahter çayı sindirim sistemine fayda sağladığı için kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Peki, zahter çayının faydaları neler? Zahter çayı zayıflatır mı?

Dağ kekiği yahut kara kekik gibi farklı isimlerle de anılan zahter yaz ve kış zahteri olmak üzere iki farklı türde yetişir. Çeşitli yemeklere lezzet katan zahter otu, son zamanlarda çayıyla da ünlenmiştir.

ZAHTER ÇAYI FAYDALARI NELER?

Zahter çayını düzenli olarak tüketen bireylerin mevsim geçişlerinde hastalıklardan uzak durduğu gözlemlenmiştir.

Zahter çayı tükettiğinizde, ağız içini koruyan tükürükler oluşturursunuz. Bu salgılar dişlerin çürümesini önlemektedir.

Zahter çayı bolca A vitamini içermektedir. A vitamini sayesinde göz sağlığı korunur. Göz hastalıklarını önlemek adına zahter çayı tüketerek görme duyusunu güçlendirebilirsiniz.

Zahter çayı bademcikleri koruyan solunumun daha sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlayan etkiye sahiptir. Kuru öksürükleri gideren zahter çayı, solunum yolunu yumuşatır ve daha rahat nefes almanızı sağlar.

Sık sık idrara çıkmanızı sağlayan zahter çayı, idrar yolu enfeksiyonunu kısa sürede temizler. Ayrıca terleme de sağlayarak vücudunuzda yayılmaya çalışan mikropları da dışarı atar.

Zahter çayındaki vitamin ve mineraller, vücudunuza girmeye çalışan serbest radikaller ile savaşır. Kanserli hücrelerin yayılmasını önleye zahter çayı, kanser teşhisi yapılan kişilere de fayda sağlamaktadır. Kanserli hücrelerin ilerlemesine engel olur ve vücut direncini korur.

Antioksidan görevi taşıyan zahter çayı cildinizin daha parlak ve temiz görünmesini sağlar. Zahter çayındaki mineraller, cildin arınmasını destekleyecektir.

Zahter çayında bolca antioksidan madde bulunuyor. Bu maddelerin görevlerinden biri de mantarı yok etmesidir. Ayaklarda oluşan mantarları kısa sürede temizlemek için zahter çayıyla hazırladığınız ayak detoksuna ihtiyacınız olacak. Zahter çayıyla ayaklarınızı düzenli şekilde yıkarsanız, ayak ve tırnaklardaki zararlı hücreleri temizleyebilirsiniz.

Zahter çayı bağırsakların aktif olmasını sağlayarak metabolizmayı hızlandırır. Diüretik etkisi olan zahter çayı, vücut fonksiyonlarının daha hızlı ve sağlıklı gerçekleşmesini desteklemektedir.

Eğer sağlıklı beslenme düzenine zahter çayını eklerseniz, metabolizmanız hızlanacağı için zayıflama süreciniz de hızlanır. Zahter çayının iştah açma etkisi olduğundan, acıkma durumlarını sağlıklı tercihlerle geçirebilirsiniz.