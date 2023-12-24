İşte Kanser bombacısı besinler

Kansere yakalanmadan tedbir almak en önemli sağlık konularının başında gelir. Bundan dolayı yediğimiz besinlerin içerikleri de her zaman önem taşır. İşte kansere yakalanma riskini azaltan o besinler...

Üzüm ve üzüm suyu

Üzüm tam bir kanser savar.

Balkabağı

Sadece tatlı olarak düşünmeyin, çorbası çok yararlı.

Yer elması

Bağırsak kanserinin en büyük düşmanı.



Bamya

Özellikle çocuklar sevmez ama Listenin en başındaki besin maddelerinden biri.istesinin ilk sıralarında yer alıyor.

Lahana

Özellikle meme ve akciğer kanserinin önünü kesiyor.

Sarımsak

Pek çoğumuz kokusundan dolayı sevmez ama tam bir antibiyotiktir.



