İşte Kanser bombacısı besinler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
İşte Kanser bombacısı besinler
Kanseri hırpalayıp yok eden besinler hangileri? İşte yanıtları...

Kansere yakalanmadan tedbir almak en önemli sağlık konularının başında gelir. Bundan dolayı yediğimiz besinlerin içerikleri de her zaman önem taşır. İşte kansere yakalanma riskini azaltan o besinler...

Üzüm ve üzüm suyu
Üzüm tam bir kanser savar.

Balkabağı
Sadece tatlı olarak düşünmeyin, çorbası çok yararlı.

Yer elması
Bağırsak kanserinin en büyük düşmanı.

Bamya
Özellikle çocuklar sevmez ama Listenin en başındaki besin maddelerinden biri.istesinin ilk sıralarında yer alıyor.

Lahana
Özellikle meme ve akciğer kanserinin önünü kesiyor.

Sarımsak
Pek çoğumuz kokusundan dolayı sevmez ama tam bir antibiyotiktir.


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