﻿Ölümsüzlük gerçekmiş: Denizanası türü ölümsüz çıktı

Genetikçiler, “Turritopsis” adlı yarım santimetre uzunluğunda bir sıcak su denizanası keşfetti. Bu denizanalarının en az üç hidra türü olduğu, Benjamin Button gibi geriye doğru yaşlandığı, daha sonra yeniden büyümeye başladığı ortaya çıktı. Türün sadece ikisinin ergenliğin hidra eşdeğerinden çocukluğa geri dönebildiği, bir kez yetişkinliğe ulaştıklarında, tekrar geri dönülemez bir yola girmiş oldukları ifade edildi.

Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan bir makalede yer alan bilgilere göre, T. dorhnii ve T. rubra'nın bir karşılaştırmasının yapılacağı ifade edildi.

İspanya’daki Universidad de Oviedo'dan Dr. Maria Pascual-Torner canlıya ait gençliğin sırrını veren tek bir genetik nokta bulamadı. Ancak yapılan açıklamalarda "Çoğaltma, DNA onarımı, telomer bakımı, redoks ortamı, kök hücre popülasyonu ve hücreler arası iletişim ile ilişkili genlerin varyantlarını ve genişlemelerini belirledik." denildi.

Çalışmada, T. dohrnii'nin genomunun akrabasında bulunmayan iki önemli yönüne odaklandı. Bunlardan biri policomb baskılayıcı kompleksleri diğeri ise yaşam döngüsünün tersine çevrilmesi sırasında pluripotensi olarak kaydedildi.

Bu araştırmanın gerçekliği doğrulansa bile ölümsüzlük sırrını insana uygulamak doğru olmayacaktır.

Üstelik yapılan araştırmalarda T. Dohrnii’nin dahi büyük bir mucize olmazsa sonsuza dek yaşayamayacağını ortaya koymaktadır. Bu durumun temel nedeni, çok az savunmaya sahip küçük bir yaşam formunun ve daha büyük canlılara yem olacağı hayat döngüsü olarak gösterildi.

Ancak bu türün sahip olduğu gençleşme kapasitesi teorik olarak sonsuz yaşama ihtimalinin olduğunu bilim insanlarına ve genetikçilere kanıtlanmış oldu.