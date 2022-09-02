İbn-i Sina’nın reçetesinden çıkan ölümsüzlük meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor

Meyve ve sebzeler çok daha sağlıklı olmamıza yardımcı olmasıyla biliniyor. Uzmanlar yemek rutininize düzenli olarak meyve ve sebze katmanız gerektiğini ifade etti. Hünnap meyvesi de hastalıklardan koruyan ve sağlıkta mucizevi etkiler yaratan meyveler arasında bulunuyor.

Hünnap meyvesiyle ilgili detaylar haberimizde…

HÜNNAP MEYVESİ NEDİR?

Hünnap; İbn-i Sina reçetelerinde, öksürük giderici, kabızlık önleyici, sindirim düzenleyici ve mide ülseri için yer almaktadır.

Hünnap, cehrigiller ailesinden bahar aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan, dikenli bir ağaç türüdür.

Hünnap meyvesi, Güney Asya'ya özgüdür ancak dünya çapında popüler hale gelmiştir.

Sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda yeşil iken olgunlaştıkça kırmızıya ve siyah-mor renge döner. En dış kabuğu derimsi ve ince, pulpası (yumuşak kısım) kopartıldığında elmadaki gibi sert ve beyaza yakındır. Ancak birkaç saat içinde sarılaşır ve yumuşar. Birkaç gün içinde kabuğu da buruşur. Pulpa tatlı lezzetlidir.

Bahçelerde yetiştirildiği gibi yabanî olarak da bulunur.

HÜNNAPIN FAYDALARI

-Uyku kalitesini artırıyor, hafızayı geliştiriyor

Hünnap, uyku kalitesini ve beyin fonksiyonunu iyileştirmek için alternatif tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ortaya konan araştırmalar, antioksidanların bu etkilerden sorumlu olabileceğini öne sürmektedir. Hünnap meyvesinin ve tohum özlerinin, sıçanlarla yapılan deneylerde, uyku süresini ve kalitesini artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu meyve genellikle anksiyeteyi azaltmak için alternatif tıp uygulayıcıları tarafından reçete edilmektedir. Dahası hayvan deneyleri ve diğer test çalışmaları, hafızayı geliştirebileceğini ve beyin hücrelerine, sinirleri tahrip eden bileşiklerden koruma konusunda yardımcı olabileceğini göstermektedir.

-Zengin antioksidan içeriyor

-Diyabet ve kalp hastalığına karşı koruma sağlayabilir

-Stres ve iltihabı azaltıyor

-Bağışıklık sistemini koruyor

-Kanser hücrelerinin büyümesine engel oluyor

-Kabızlığı önlüyor

HÜNNAP NASIL YENİR?

Hünnap meyveleri küçük ve tatlıdır. Kurutulmuş, çiğnenebilir bir dokuya ve hurmalara benzer bir tada sahiptirler. Bu meyveler çiğ olduklarında tatlı, elma benzeri bir tada sahiptir ve besleyici bir atıştırmalık olarak yenebilir. Ortasında çekirdek kısmı bulunur.

Kurutulmuş hünnaplar da, özellikle Asya'da, tatlılarda kullanılmak veya şeker gibi kendi başlarına yenmek için yaygın olarak satılmaktadır. Yine de, kurutulmuş meyvelerin kalorilerinin taze olanlardan daha yüksek olduğunu unutmayın. Ayrıca, konsantre bir şeker kaynağıdırlar, bu yüzden onları tüketirken beslenme düzeninizde sınırlandırmanız gerekir.

Dahası, hünnap sirkesi, meyve suyu, marmelatlar ve bal Asya'nın bazı bölgelerinde yaygındır. Taze meyvelerini ise mevsiminde marketlerde ya da manavlarda kolaylıkla bulabilirsiniz.

BESİN DEĞERLERİ AÇISINDAN HÜNNAP

Hünnap meyvesi kalorisi düşüktür ancak lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. 100 graam hünnap yaklaşık olarak şu değerleri içerir;

Kalori: 80

Protein: 1 gram

Yağ: 0 gram

Karbonhidrat: 20 gram

Lif: 10 gram

C Vitamini: Günlük İhtiyacın %77'si

Potasyum: Günlük İhtiyacın %5'i

Yüksek lif içeriği ve düşük kalori sayısı nedeniyle hünnaplar mükemmel ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Küçük miktarlarda birkaç vitamin ve mineral içerirler ancak özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip önemli bir vitamin olan C vitamini açısından zengindirler. Ayrıca kas kontrolü ve elektrolit dengesinde hayati rol oynayan yeterli miktarda potasyum içerirler. Ayrıca hünnap meyveleri, vücudunuzun enerjisini sağlayan doğal şekerler şeklinde karbonhidratlar içerir. Bununla birlikte, dünyanın birçok yerinde daha yaygın olarak yenen ve yemeklerde kullanılan kurutulmuş hünnapların şeker ve kalorileri taze meyvelerden çok daha yüksektir. Kurutma sırasında meyvedeki şekerler konsantre hale gelir ve işleme sırasında ilave şeker eklenebilir.

HÜNNAP MEYVESİNİN ZARARLARI VAR MI?

Çoğu insan için hünnap meyvesi yemek güvenlidir. Bununla birlikte, antidepresan ilaç olan venlafaksin veya diğer serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörlerini (alıyorsanız, bu ilaçlarla etkileşime girebileceğinden hünnaptan kaçınmalısınız. Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, beslenme düzeninize eklemeden önce sağlık uzmanınıza danışarak tüketin.