17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Felaketler peşini bırakmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Tut ilçesindeki evi ağır hasar alan 80 yaşındaki Mehmet Alptekin'in diğer evi de selde kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 17:24
Takip Et

Bir evi depremde diğer evi selde zarar gördü

Felaketler peşini bırakmıyor
+
Aa
-

(AA)- Reşadiye Caddesi'ndeki babadan kalma evi depremde ağır hasar alınca kontrollü şekilde yıkılan Alptekin'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki diğer evi de 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinde balçık ve moloz yığınlarının içinde kaldı.

Evi kullanılamaz hale gelen Alptekin, hem depremin hem de selin neden olduğu tahribatın üzüntüsünü yaşıyor.

Alptekin, ilçede daha önce de sel yaşandığını ancak böylesini ilk defa gördüğünü söyledi.

"TUTUNDUĞUM SON DAL DA KOPTU"

Sel sırasında akrabasının evinde olduğunu anlatan "Böyle sel hiç görmedik. Bu sel değil bir afet. Yukarıdan sel geldi. Evimizin önünde dut, ceviz, erik ağaçları vardı. Hepsi gitti. Oturulamaz hale geldi. Öteki evim depremde ziyan gördü. Orayı yıktılar, taşıdılar. Burası da selden ziyan gördü. Selde eniştemin evindeydim. Burada olsaydım ben de sele kapılırdım" dedi.

Alptekin ilçede tutunduğu son dalın da koptuğunu, Mersin'de yaşayan oğlunun yanına gideceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
1
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Ahmet Ercan bekliyorum diyerek uyardı. Depremin büyüklüğünü ve olacağı yeri açıkladı
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
2
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Meteoroloji 6 şehri uyardı. Herkes önlemini alsın
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
3
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı
﻿Muaz Ergezen istifa etti
4
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿Muaz Ergezen istifa etti
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
5
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿WhatsApp gruplara gelen 'belki' isminin anlamı nedir
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
6
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
7
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Meteoroloji uyardı. 10 ili fırtına sel ve dolu vuracak
﻿Hortum paniği
﻿Hortum paniği
﻿Hortum paniği
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Trabzonspor Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın listesi şekillendi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
﻿Esenyurt'ta bir kişiyi ısıran pitbullun sahibine para cezası verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.