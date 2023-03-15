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  • Sel felaketi sonrası Şahan Gökbakar yöneticilere verdi veriştirdi. Donanımsız, bilgisiz ve beceriksiz

Sel felaketi sonrası Şahan Gökbakar yöneticilere verdi veriştirdi. Donanımsız, bilgisiz ve beceriksiz

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketi sonrası çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, Şahan Gökbakar'dan afetlerde yetersiz kaldığımıza dair bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 23:25
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Şanlıurfa ve Adıyamandaki sel felaketi sonrası Şahan Gökbakar sorumlulara sert sözlerle çıkıştı

Sel felaketi sonrası Şahan Gökbakar yöneticilere verdi veriştirdi. Donanımsız, bilgisiz ve beceriksiz
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Sosyal medya hesabı üzerinden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sorular soran ve onun depreme müdahalede yetersiz kaldığı için istifa etmesi gerektiğini söyleyen Şahan Gökbakar, bir yandan Kınık'a olan eleştirilerini sürdürürken bir yandan da Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketine dair paylaşımda bulundu.

"AFETLERDE YETERSİZ KALIYORUZ"

Kısa süre içerisinde onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve büyük miktarda maddi hasara yol açan sel felaketine yapılan müdahalenin yetersiz olduğunu söyleyen Gökbakar, yöneticilerin liyakatsizliğine vurgu yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Liyakatsiz yöneticilerde olmayan bilgi ve beceri sebebiyle, afetlerde malesef yetersiz kalıyoruz.

Kurumların personelleri, sahada görev yapan çalışanlar, gönüllüler ne kadar başarılı olursa olsun, başlarındaki yöneticiler donanımsız, bilgisiz ve beceriksiz olunca sonuç bu..."

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