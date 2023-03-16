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Pelin Akil milyonların sesi oldu. Yazıklar olsun kimse üzerine alınmıyor

Ülke olarak deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken yaşadığımız sel felaketi pek çok ünlünün tepkili paylaşımlarda bulunmasına neden oldu. Yetkililerin ilgisizliğinden dem vuran bir diğer isim oyuncu Pelin Akil oldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 00:44
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Yaşanan sel felaketi sonrası Pelin Akil yaptığı paylaşımla milyonların sesi oldu

Pelin Akil milyonların sesi oldu. Yazıklar olsun kimse üzerine alınmıyor
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Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketi sonrası bölgeden gelen felaket görüntüleri milyonlarca insanın yüreğini bir kez daha acıyla doldurdu.

Üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çadır bulmakta zorlanan depremzedelerin varlığı son derece acı bir şekilde kendisini gösterirken şimdi de deprem bölgesini vuran sel felaketi gündemde.

Onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketi ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, yetkililerin yaşanan felakete bir kez daha müdahalede geç kalmış olması pek çok ünlü ismin tepkisini çekti.

"YAZIKLAR OLSUN!"

Yetkili isimlerin müdahale konusunda yetersiz kaldığını düşünen Pelin Akil, sel felaketine dair yaptığı paylaşımda adeta milyonlarca ismin de sözcülüğünü üstlenerek şu ifadeleri kullandı: 

"Yazıklar olsun! Bu düzeni değiştirecek birileri varken kimse üzerine alınmıyor ya... Bu ülke daha neler yaşayacak daha ne görecek..."

 

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