Pelin Akil milyonların sesi oldu. Yazıklar olsun kimse üzerine alınmıyor

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketi sonrası bölgeden gelen felaket görüntüleri milyonlarca insanın yüreğini bir kez daha acıyla doldurdu.

Üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen çadır bulmakta zorlanan depremzedelerin varlığı son derece acı bir şekilde kendisini gösterirken şimdi de deprem bölgesini vuran sel felaketi gündemde.

Onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketi ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, yetkililerin yaşanan felakete bir kez daha müdahalede geç kalmış olması pek çok ünlü ismin tepkisini çekti.

"YAZIKLAR OLSUN!"

Yetkili isimlerin müdahale konusunda yetersiz kaldığını düşünen Pelin Akil, sel felaketine dair yaptığı paylaşımda adeta milyonlarca ismin de sözcülüğünü üstlenerek şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun! Bu düzeni değiştirecek birileri varken kimse üzerine alınmıyor ya... Bu ülke daha neler yaşayacak daha ne görecek..."