İhsan Şenocak sel felaketini kadını koruyan yasaya bağladı. Kızını 6 yaşındayken evlendiren babaya sahip çıkmıştı

Kadınları hedef alan açıklamalarıyla bilinen ve daha önce "Kot pantolon giyen kadınlar cehennemlik" sözleriyle tepki çeken ilahiyatçı İhsan Şenocak 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayında kız çocuğunu evlendiren tarikat lideri Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’e de destek çıkmıştı.

Şenocak bu kez Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketini, 'kadına şiddetle mücadele'ye yönelik 6284 sayılı kanuna bağladı.

Geçtiğimiz gün "6284, başörtüsünü modaya mahkum eden" marka Müslümanlığı”nın kırmızı çizgisi olabilir. İslam'ın kızlarının kırmızı çizgisi ise Allah’ın Kitabı ve Rasulu’nün sünnetidir" sözleriyle de gündem olan Şenocak, yeni paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "6284 kırmızı çizgimizdir" açıklamalarına göndermede bulundu.

Şenocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Musibet yağıyor.Allah Teala bize ACZİYETİMİZİ gösteriyor.İbret alıp, İSTİĞFAR etme yerine kadın cinayetlerini artıran, boşanma oranlarını patlatan hasılı ALLAH TEALA’ya -haşa- “hükümlerin ailede geçmez” diyen kanun maddelerine KIRMIZI ÇİZGİ dersek daha çok belâya müstahak oluruz."

ÖZLEM ZENGİN: KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü "kadına şiddetle mücadele"ye yönelik 6284 sayılı yasanın değiştirilmesi için AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kırmızı çizgimizdir" açıklaması yapmıştı.

DERYA YANIK: KABUL EDİLEMEZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise konuyla ilgili “Tartışmaya açılması dahi kabul edilemez, kadına şiddetle mücadele kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEMDE

2017 yılında yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” sözleriyle gündeme gelen Şenocak’a Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açmış, sürecin sonunda da Şenocak Diyanet’teki görevinden istifa etmişti.

“TESETTÜRLE VERDİĞİ KIZINI MİNİ ETEKLE ALIYOR”

Şenocak, Youtube hesabından yayınladığı "Şeytanın Adamları Çalışıyor Kardeşim" başlıklı konuşmasında çocuklarını özel okullarına gönderen ailelere seslendi. İhsan Şenocak, "Kızını, oğlunu veriyor. Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor." dedi.

İhsan Şenocak'ın tartışma çıkaran sözleri şöyle:

"Okullarına bakarsınız. Orası çok kaliteli de 50 bin lira alıyor. Müslüman kanıyor, aldanıyor. Kızını, oğlunu veriyor. Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor. Sosyetenin okulu hoşuna gitmişti. Veriyor oraya alıyor kızını ama kızı ayrı bir dünya babası ayrı bir dünya. Veriyor oğlunu deist, agnostik olarak alıyor. Kaybediyor evladını. Şeytanın adamları çalışıyorlar."

6 YAŞINDAKİ KIZINI EVLENDİREN BABAYA SAHİP ÇIKTI

6 yaşında evlendirilen ve tecavüz edilen kız çocuğuyla ilgili iddianame hazırlanmış, deliller toplanmış ve ses kayıtlarının dökümleri yayınlamış olmasına karşılık, kız çocuğunu evlendiren tarikat lideri Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’e bir grup tarikatçı destek veriyor. Bu isimlerden biri de İhsan Şenocak oldu.

Şenocak önce şu mesajı paylaştı:

“Çarşafı görünce çocukların hatim programında giydiği elbiseyi düğünde giyilen gelinlik yapıp,yüreği evlat acısıyla yanan anneye, ablalarına ağlayan kız kardeşlere milyonları kandırıp sövdürdünüz. Aynı gökkubbenin altında yaşadığınız insanlara bu ACILARI yaşatmaktan"

UTANMADINIZ MI?!”

Daha sonra ise bu mesajı yayınladı:

“MÜSLÜMAN! Allah’ı(cc),Rasulü’nü(sav) ve Onun yolunda yürümeyi onur kabul eden Müminleri bırakma! Allah’a(cc), Rasulü’ne(sav) ve müminlere düşman olan güruha dost olma! Bizi,hayvandan ayıran en büyük sermaye iman ve Allah’ı sevenleri sevmek,Ondan(cc) nefret edenlere buğz etmektir.”

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı kanun; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan yasadır.

6284 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR?

Kanunun amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemektir. Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır.

Kanunun yasalaşma süreci özellikle Türkiye'deki kadın hareketinin mücadelesi ve AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği kararların sonucunda hızlanmıştır.

Bu kanun ile yapılan başlıca iyileştirmeler şunlardır:

Kanunun evli olmayan bireyleri de koruması:

4284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri kapsayıp kapsamadığı tartışmalı bir konudur, bu tartışmalar yargıtay kararlarına konu olmuştur

Şiddet uygulayan kişi tanımının genişletilmesi:

6284 sayılı kanun, bu kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan kişiler olarak tanımlar.

Şiddetin tanımının yapılması ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerinin dahil edilmesi:

4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı beli değildir. 6284 sayılı kanunda şiddet, “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır."

Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi:

Bu yasaile delil ve belge aranmadan gerekli önlemlerin derhal alınabilmesi mümkün olmuş, mülki amir ve hakim tarafından koruyucu tedbirlerin verilebilmesi sağlanmıştır. Tedbir kararına aykırılık durumları için zorlama hapsi getirilmiştir.