Fotoğraftaki nesneleri silme nasıl yapılır

Fotoğrafçılıkta 1800’lü yıllar devrim olarak tanımlanır. Çünkü James Clerk Maxwell üç renkli yöntemle yaptığı ilk renkli fotoğrafıyla ve 1861’de Thomas Sutton’un çektiği ilk renkli manzara resmiyle günümüz fotoğrafçılığının temelleri atmıştır. Ancak renkli fotoğraf çekme tekniğinin bulunması hemen renkli fotoğraflara geçişi desteklemedi. Bu keşiflerden uzun bir süre daha fotoğrafçılıkta siyah beyaz görseller tercih edildi.

Renkli fotoğrafların keşfedilmesiyle ortaya ilginç görseller çıktı. Bu görseller herkesin beğenisini kazandı. Ancak insanlar belirli arayışlara girdi. Photoshop gibi bilgi gerektiren yazılımların kullanıldığına yönelik genel bir algı ortaya çıktı. Fakat programsız da bu işlemin yapılabildiği belirtildi.

İnternette fotoğraftaki kişileri ya da nesneleri silme işlemi için bazı web siteleri bulunuyor. Bu uygulamalar üyelik veya ödeme gerektirmiyor.

Adım 1: Nesneleri silme programlarından fotoğraftaki kişileri ya da nesneleri silme işlemi için herhangi bir üyelik veya ödeme istemeyen ilgili web site seçilip açılır.

Adım 2: Üzerinde oynama yapılmak istenen görsel belirlenir ve sitedeki ”Click here or drag an image file” sekmesine tıklanarak seçilir ya da görsel sürüklenerek sekmenin üzerine bırakılır.

Adım 3: Sitenin fırçası alınır. Aynı zamanda fırçanın büyüklüğünü de kaydırılarak ayarlanır. Silmek istenen insan ya da nesne fırça yardımıyla düzgün bir şekilde işaretlenir. Silme işlemini web sitesi kullanıcılar için yapar.

Adım 4: Fırça ile iş bittiğinde fotoğrafta seçilmiş olunan nesneler ya da kişiler siliniyor. Ayrıca sağ üst kısmından indirme imkanı da sunuluyor.