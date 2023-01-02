2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fotoğraftaki nesneleri silme nasıl yapılır

Bazen çok güzel fotoğarflar çekeriz ancak fotoğrafta istenmeyen nesneler ya da kişiler de kareye girer. Peki fotoğraftaki istenmeyen kişi ve nesneleri silme işlemi nasıl yapılır?

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 08:36
Takip Et

Bir fotoğraftaki kişiler nasıl silinir

Fotoğraftaki nesneleri silme nasıl yapılır
+
Aa
-

Fotoğrafçılıkta 1800’lü yıllar devrim olarak tanımlanır. Çünkü James Clerk Maxwell üç renkli yöntemle yaptığı ilk renkli fotoğrafıyla ve 1861’de Thomas Sutton’un çektiği ilk renkli manzara resmiyle günümüz fotoğrafçılığının temelleri atmıştır. Ancak renkli fotoğraf çekme tekniğinin bulunması hemen renkli fotoğraflara geçişi desteklemedi. Bu keşiflerden uzun bir süre daha fotoğrafçılıkta siyah beyaz görseller tercih edildi.

Renkli fotoğrafların keşfedilmesiyle ortaya ilginç görseller çıktı. Bu görseller herkesin beğenisini kazandı. Ancak insanlar belirli arayışlara girdi. Photoshop gibi bilgi gerektiren yazılımların kullanıldığına yönelik genel bir algı ortaya çıktı. Fakat programsız da bu işlemin yapılabildiği belirtildi.

İnternette fotoğraftaki kişileri ya da nesneleri silme işlemi için bazı web siteleri bulunuyor. Bu uygulamalar üyelik veya ödeme gerektirmiyor.

Adım 1: Nesneleri silme programlarından fotoğraftaki kişileri ya da nesneleri silme işlemi için herhangi bir üyelik veya ödeme istemeyen ilgili web site seçilip açılır.

Adım 2: Üzerinde oynama yapılmak istenen görsel belirlenir ve sitedeki ”Click here or drag an image file” sekmesine tıklanarak seçilir ya da görsel sürüklenerek sekmenin üzerine bırakılır.

Adım 3: Sitenin fırçası alınır. Aynı zamanda fırçanın büyüklüğünü de kaydırılarak ayarlanır. Silmek istenen insan ya da nesne fırça yardımıyla düzgün bir şekilde işaretlenir. Silme işlemini web sitesi kullanıcılar için yapar.

Adım 4: Fırça ile iş bittiğinde fotoğrafta seçilmiş olunan nesneler ya da kişiler siliniyor. Ayrıca sağ üst kısmından indirme imkanı da sunuluyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
5
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
6
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
7
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.