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James Webb Uzay Teleskobu’nun 2022’de çektiği en etkileyici 7 fotoğraf

James Webb Uzay Teleskobu, 2022 yılında Dünya’ya pek çok etkileyici fotoğraf gönderdi. Bilim insanları tarafından etkileyici olarak yayınlanan 7 fotoğraf ise, onlar arasında en çok ses getirenleri oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 09:55
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James Webb Uzay Teleskobu’nun 2022'de çektiği fotoğraflar

James Webb Uzay Teleskobu’nun 2022’de çektiği en etkileyici 7 fotoğraf
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James Webb Uzay Teleskobu, yakaladığı görüntülerin nitelikleriyle Dünya’yı pek çok kez hayrete düşürdü. Ortaya çıkan bu fotoğraflar çok sayıda bilimsel makalenin temelini oluşturdu. 

1- KARİNA BULUTSUSU

2022'nin en popüler fotoğrafı Karina Bulutsusu (nebula) oldu. Bulutsu, resmi olarak NGC 3324 olarak bilinen bir yıldız oluşum bölgesi olarak yorumlandı. Hidrojen füzyonuna yeni başlayan yıldızlar, JWST'nin incelediği çok sayıda kızılötesi dalga boyu yaydı ve bunlar aynı zamanda bulutsunun tozuna nüfuz ederek normalde görülebilenden çok daha genç olan yıldızları görmemizi sağlıyor. Ultraviyole ışınımlar ve güçlü yıldızlardan gelen yıldız rüzgarları tarafından oluşturulan bir yamaç görünümü, Kozmik Uçurumlar (Cosmic Cliffs) takma adını almasını sağladı.

2- YARATILIŞ SÜTUNLARI 

Ünlü Yaratılış Sütunları (Pillars of Creation), yıldız rüzgarları ve Karina Bulutsusu'na ışınımlar tarafından şekillendirilen gaz bulutlarının benzer bir örneğini sundu. Bu fotoğrafta, tablo benzeri bu görüntüye yıldızlarla dolu bir arka plan eşlik ediyor ve gaz oluşumu, yıldızlara uzanan bir el gibi yorumlandı.

3- GEZEGEN BİLGİLERİ

JWST'nin gaz devinin bulutları hakkında ortaya çıkardığı bulgular odak noktası olurken, buradaki çekim gibi bazı görüntüler bize gezegenin ayları, halkaları ve aurorasının olağanüstü bir görüntüsünü de verebileceğini gösteriyor.

4- YUSUFÇUK

Güneş Sistemi’nde kayda değer bir atmosfere sahip tek uydu olan bu dev uydu, yakın gelecekte “Dragonfly” (Yusufçuk) uzay aracı ile ziyaret edilecek. 

5- CÜCE GÖKADA

Wolf-Lundmark-Melotte, JWST'nin tek tek yıldızları görüntüleyebileceği kadar yakın bir cüce gökada (galaksi) ve bu özelliği ile kendi gökadamızın dışında nadir karşılaştığımız bir şey olarak kayıtlara geçti.

6- SICAKLIK

Wolf-Rayet yıldızları, aşırı sıcak yıldızlar kategorisindedir ve bazılarının yüzeyleri Güneş'inkinden neredeyse 40 kat daha sıcaktır. Dış hidrojenlerini kaybeden bu yıldızlar artık helyumu ve hatta daha ağır elementlerin füzyonlarını gerçekleştiriR.

7- ALAN ÇEKİMİ

James Webb'in ilk derin Alan çekimi de dikkatleri üzerine çekti. Alan, ön plandaki gökadaların sağladığı yerçekimi merceğinin yardımıyla çekilen, şimdiye kadar görülen en uzak gökadaları içeriyor olması sebebiyle bir makale seli başlattı.

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