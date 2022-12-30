Okunamayan doktor yazısından sonra Google ambalajların da çevirisini yapıyor

Google’ın kullanıcılarına sunduğu Çeviri uygulaması sayesinde bir dilden başka bir dile çeviriyi manuel yolla ya da sesli çevirmek mümkündü. Google’a yüklenen bir özellik sayesinde kamera ile çeviri de yapılabiliyor.

Google Lens adı verilen Çeviri uygulamasının Android ve iOS sürümlerinde artık direkt olarak “Lens” kamera sistemi ve arayüzü ile kullanılabileceği ortaya çıktı.

Fotoğrafı çekilen herhangi bir ürünü sistem gerçek zamanlı olarak çeviriyor.

Google, sevilen Lens’i yakında daha da iyi hale getireceğinin altını çizerken sistemde çeviri sonuçlarını orijinaldeki tasarımı bozmadan verdiği görüldü. Şu an çeviri sonuçlarının arkasına bir zemin ekleniyor ancak zamanla bu zeminlerin ekrandan kaldırılacağı ifade ediliyor.

Özellik yeni olduğu için yüklenen fotoğrafın sadece belirli bölümleri arama sürecine alınıyor. Ek olarak yüklenen görseller üzerinde metinler düzenlenebiliyor. Lens, hepsine ek olarak görsel üzerinde algılanan metinleri saniyeler içerisinde istenilen dile çevirebiliyor.