﻿Bir garip olay! Su tankının altında kalıp öldü

Marmaris'te Mehmet Gölbaş, evinin bahçesindeki hortumla su doldurduğu tankın devrilmesi ile altında kaldı. İhbarla gelen ekiplerce tankın altından çıkarılan Gölbaş'ın öldüğü belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mehmet Gölbaş'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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