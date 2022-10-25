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50 yıldır yıkanmayan dünyanın en kirli adamı öldü

"Hasta olma korkusuyla" 50 yıldan fazla bir süredir yıkanmayan "Hacı amca" lakaplı, İranlı, 94 yaşında öldü.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:34
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Dünyanın en kirli adamı olarak bilinen, 50 yıldır yıkanmayan adam öldü

50 yıldır yıkanmayan dünyanın en kirli adamı öldü
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İran'da "hasta olma korkusuyla" 50 yıldan fazla süredir yıkanmadığı belirtilen kişi, 94 yaşında öldü.

AA'nın İran resmi ajansı IRNA'dan aktardığına göre, Fars eyaletinin Feraşbend ilçesine bağlı Dejgah köyünde "Hacı amca" lakaplı yaşlı adam, 50 yılı aşkın süredir, hasta olma korkusuyla banyo yapmıyor.

Birkaç yıl önce köyün gençleri, yaşlı adamı banyoya götürmek isteseler de başarılı olamamış. Yaşlı adamın başka bir zaman da yıkanması için yakındaki akarsuya götürülmek istendiğini fark edince arabadan atladığı ve kaçtığı anlatılıyor.

Hastalanmaktan korkması nedeniyle yıkanmaktan kaçınan yaşlı adama, köylülerin çabasıyla yıllar sonra banyo yaptırıldı. Ancak birkaç ay sonra hastalanan 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Zor tabiat şartlarına dayanıklılığı nedeniyle köylülerin saygısını kazanan yaşlı adamın hayatı boyunca evlilik yapmadığı da biliniyor.

Köylülerin yaptığı kapısı olmayan bir barakada kalan yaşlı adamın, çöplerden yediği yiyeceklerle hayatını sürdürmesine rağmen yıllarca herhangi bir hastalığa yakalanmadığı öne sürüldü.

Söz konusu hayat tarzını seçme nedeni bilinmeyen yaşlı adamın ölmeden önce akli dengesinin yerinde olduğu, ülke ve dünyadaki güncel konulardan insanlardan duyduğu kadarıyla haberdar olduğu da iddia edildi.

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