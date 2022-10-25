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Lydia Tuğutlu'nun oğluna vereceği isim sosyal medyayı ikiye böldü

Geçtiğimiz aylarda Ceyhun Ergin ile evlenen oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 7 aylık hamile olan güzel oyuncu, dünyaya gelecek olan bebeğine vereceği ismi açıkladı. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:50
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Leyla Lydia Tuğutlu bebeğine vereceği ismi açıkladı! Sosyal medya ikiye bölündü

Lydia Tuğutlu'nun oğluna vereceği isim sosyal medyayı ikiye böldü
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Kiralık Aşk, Uyanış: Büyük Selçuklu, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerde rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini duyurmuştu. 

Tuğutlu, gizlice evlenmesiyle ilgili "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" ifadelerini kullandı.

7 aylık hamile olan Tuğutlu karnı burnunda pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 

"BAŞKA İSİM BULAMADIN MI"

Leyla Lydia Tuğutlu oğluna koyacağı ismi de açıkladı. Tuğutlu, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncunun oğluna "Mete Felix" adını koyacağı öğrenildi. Sosyal medya kullanıcıları 'Başka isim bulamadın mı?' yorumlarında bulundu.

"HER GÜN YOGA YAPIYORUM"

Tuğutlu, hamilelik sürecine ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"Kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. İlginç bir şekilde bedenimle ilgili hiçbir kaygı taşımıyorum. Bu konuda çok samimiyim. Yemek yemeyi normalde de çok seven biriyim ama abartmıyorum, daha önce nasıl yiyorsam öyle yiyorum. Her gün yoga yapıyorum, yürüyorum. Bulabildiğim iyi kitapları okuyorum. Hamilelikle ilgili bile ne kadar bilgi kirliliği olduğunu gördüm. Bu dönem bana çok şey öğretiyor diyebilirim."

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