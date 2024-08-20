‘Bir Gece Masalı’ iddialı geliyor

atv’nin yeni sezonda heyecanla beklenen dizilerinin başında gelen; aşk, dram ve entrika dolu bir hayatın kapılarını açan ‘Bir Gece Masalı’ndan bir tanıtım daha geldi.

NGM imzalı dizi, Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza’nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey Konağı’na uzanan imkânsız aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı dizide ayrıca, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Tanıtımları sosyal medyada büyük ilgi gören ‘Bir Gece Masalı’, Eylül’de atv’de izleyicisiyle buluşacak.

‘Yaktın Beni’ gün yüzüne çıktı

Türk müziğinin efsane seslerinden Adnan Şenses’in daha önce kaydını yaptığı ancak bugüne kadar yayınlanmamış olan ‘Yaktın Beni’ isimli şarkısı, yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

Sözü ve müziği Metin Şentürk’e ait olan şarkı, 1993’te Metin Şentürk tarafından seslendirilmişti. Aranjörlüğünü Selçuk Tekay’ın yaptığı şarkı, Fono Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Şarkı, Adnan Şenses’in eşsiz yorumuyla müzik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Ben ilk kez dinledim. Güzel bir şarkıymış. Dinleyeni bol olsun.

Başarılı isimler ödüllendirilecek

Sinema sektörüne emek vermiş sanatçıların örgütlenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve emeklilik haklarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten FİLM-SAN Vakfı, 49 yıl sonra ilk kez düzenleyeceği ödül töreni ile sinema ve dizi sektörünün 2023-2024 sezonundaki başarılı isimlerini onurlandıracak.

FİLM-SAN Ödül Töreni, sanat camiasını bir araya getirecek. 9 Eylül 2024 Pazartesi akşamı Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek törende 32 kategoride ödüller verilecek.

Sunuculuğunu Meral Konrat ve Kıvanç Terzioğlu’nun üstleneceği gecede ödül alacak isimleri Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu’dan oluşan jüri belirledi.