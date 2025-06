‘Bir Gece Masalı’ sona erdi

atv’de Salı akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Bir Gece Masalı’, önceki gün yayınlanan 35. bölümüyle final yaptı. Dizi, ekran ömrünü Total’de aldığı 4.04 reytingle 3., AB’de aldığı 1.43 reytingle 14. ve ABC1’de aldığı 2.45 reytingle 7. sırada tamamladı.

Dizi, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey Konağı’na uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıdı. Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in paylaştığı dizi, 3 Eylül 2024’te 2024-2025 televizyon sezonunu açan ilk diziydi. Zaman zaman düşüşler yaşadı, eleştirildi, övüldü, sevildi. Canfeza ve Mahir’i izleyici sevdi. Harika bir ikili olmuşlardı. Dizi, Burak Deniz’in son zamanlardaki en uzun soluklu televizyon işlerinden birisi oldu. Su Burcu Yazgı Coşkun ise, ‘Kardeşlerim’den sonra kariyerinin en iyi işine imza attı. İlerleyen süreçlerde çok daha güzel projelerde yer alacaktır ama mesleğinin başında olan bir oyuncu için bu tür uzun soluklu işler, motivasyon kaynağıdır.

‘Bir Gece Masalı’, gerek oyuncu performansları gerekse sosyal medyada oluşturduğu gündemle gerekse de aldığı reytinglerle iz bırakan yapımlar arasına girmeyi başardı.

Bambaşka bir ‘Adile’ geliyor

Yönetmen koltuğuna Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı BKM imzalı ‘Adile’ filminin oyuncularıyla Ses Tiyatrosu’nda bir araya geldik.

Adile Naşit’e hayat veren Meltem Kaptan başta olmak üzere Türk Sineması’nın unutulmaz isimlerini ile hikâyenin ana karakterlerini canlandıran oyuncular, ‘Adile’ setini ve filme dair duygularını anlattılar. Oyuncuların paylaştığı ortak duygu, ekip içindeki güçlü bağ ve efsane bir yaşam öyküsüne sahip olan Adile Naşit’e duyulan hayranlıktı. Çekimlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kalan film, hem sinemamıza hem seyircinin kalbine sıcak bir selam göndermeye hazırlanıyor.

Oyuncuların heyecanından ve anlattıklarından anladım ki, ekranlarda gördüğümüz Adile Naşit’ten ziyade günlük hayattaki Adile Naşit’in o dönem birlikte çalıştığı, arkadaşlık kurduğu dostlarıyla hayatından harika bir kesiti sinemaseverler izleyeceğe benziyor.

‘Serçenin Kanatlarında’ bir albüm

Sisters Music Chain kurucusu Funda Lena, kadın müzisyenleri bir araya getirerek sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait 21 şarkının yeniden yorumlanmasını sağlamış. Eserler, ‘Serçenin Kanatlarında’ albümünde toplanıp Funda Lena Nazik etiketiyle yayınlandı.

Albümde Berfu Beysanoğlu, Berna Polatbora, Bestem Yuvarlak, Cemre Kabaş, Duygu Taylan, Elif Baziki, Elif Demirel, Ethel Kebudi, Gamze Demirkesen, Gülay Gaia, Gülhan Süleymanlıgil, Hilal Başaran, Hilal Yıldız, Karapera, Kıvılcım, Merve, Mihrap Eskiocak, Nihal, Nihal Gülkandil, Öyküm, Sanat Deliorman, Selin Karaağaç, Selin Layra gibi isimler yer alıyor.

Şarkıları tek tek inceledim. Her ses ayrı bir lezzet sunuyor. Yormuyor. Her an her yerde ruhumuzu dinlendirecek eserleri keyifle dinledim.