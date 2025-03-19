‘Bir Gece Masalı’nın istikrarlı gidişi

Haftanın dizisi: Geçtiğimiz hafta ekrana gelen diziler içerisinde ‘Bahar’ (Show TV) ve ‘Bir Gece Masalı’ (atv), hafif oranda reyting artışı yaşarken diğer dizilerde aksi durum oldu.

Sezon başından bu yana istikrarlı gidişini sürdüren ‘Bir Gece Masalı’, sezon sonuna kadar gideceğinin sinyalini verirken yeni sezon için henüz net bir durum yok. ‘Bahar’ ise, ‘Kral Kaybederse’nin gelmesiyle ciddi bir kayıp yaşasa da sezon sonuna kadar yoluna devam edeceğe benziyor. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un paylaştığı ‘Bir Gece Masalı’, aldığı reytingin yanı sıra sosyal medyada da çok konuşuluyor.

5 haftadır üst üste gişenin lideri

Haftanın filmi: Sinemada son bir yılın en az toplam seyirciye ulaşılan hafta sonu yaşanırken buna rağmen ‘Aşk Sadece Bir An’, gişe liderliğini sürdürdü. Box Office Türkiye verilerine göre, bu durgunlukta 17 bin 468 seyirci tarafından izlenen ‘Aşk Sadece Bir An’, gişenin zirvesindeki yerini korurken 14 Şubat’ta vizyona giren film toplamda 465 bin 897 kişi tarafından izlendi.

Başrollerini Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş’ın paylaştığı Poll Films imzalı film, arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar'ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Gece Yolcuları’nın ‘Birisi Var’la dönüşü

Haftanın şarkısı: Uzun bir aradan sonra geri dönen Gece Yolcuları, merakla beklenen yeni şarkısı ‘Birisi Var’ı Universal Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Edis İlhan’a ait şarkının düzenlemesini Emrah Demiralp yapmış. Şarkı, zengin enstrüman kullanımı ve duygusal sözleriyle öne çıkarken aşkı ve kederi şarkılarla yaşayanların favorisi olmaya şimdiden aday görünüyor. Grup, yine harika bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Övgü Can Atmaca’nın ‘Kayıp Adalet’i çıktı

Haftanın kitabı: Edebiyat dünyasına güçlü bir giriş yapan genç yazar Övgü Can Atmaca, ilk romanı ‘Kayıp Adalet’ ile adaletsizliğe, eşitsizliğe ve toplumsal sorunlara cesurca ışık tutuyor. Kalan Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan kitap, toplumun vicdanına dokunan, okurlarını derin düşüncelere sevk eden; edebi gücünün yanı sıra cesur ve sürükleyici anlatımıyla da dikkat çekiyor.

‘Kayıp Adalet’, yalnızca bir hikâye değil; kadınların hak arayışının, adalet mücadelesinin ve direnişinin sesi olmayı hedefliyor.