Bir genç 'İnsanlık ölmemiş' dedirtip umutları tazeledi

Sarıyer’de, İstinye Marina’da yaşanan bir olay, 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Saat 11.30 sıralarında, tekerlekli sandalyeli bir adam, yolun karşısına geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Çift yönlü akan trafiğin ortasında kalan engelli adam, araçlar ve yayaların arasında güçlükle ilerlemeye çalıştı.

Bu durumu fark eden bir genç, tereddüt etmeden yardıma koştu. Genç, araçların ve diğer yayaların dikkate almadığı engelli adamın yanına hızla giderek, onu güvenli bir şekilde yolun karşısına geçirdi. Bu yardımsever anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sosyal medyada hızla yayılarak büyük beğeni topladı. İzleyenler, gencin bu duyarlı davranışını takdirle karşılarken, toplumda hala yardımsever ve duyarlı insanların olduğunu bir kez daha gösterdi.