Çocukları dijital bağımlılıklarından kurtarıp gerçek oyunlar oynadılar

Kırıkkale'de, çocukların dijital bağımlılıktan uzak durmaları ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' düzenlendi. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte, yaklaşık 2 bin çocuk unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarıyla buluştu.

Bir hafta sürecek şenlik boyunca çocuklar, öğretmenlerin uygulamalı olarak gösterdiği oyunları oynayarak hem eğlendi hem de teknolojiden uzak kalarak sosyalleşti. Çeşitli sportif faaliyetlerle de desteklenen etkinlikte, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlandı.