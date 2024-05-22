Çocukları dijital bağımlılıklarından kurtarıp gerçek oyunlar oynadılar

Kaynak: İHA
Çocukları dijital bağımlılıklarından kurtarıp gerçek oyunlar oynadılar

Kırıkkale'de çocukları dijital bağımlılıktan uzak tutmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde yüzlerce çocuk, geleneksel oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Kırıkkale'de, çocukların dijital bağımlılıktan uzak durmaları ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' düzenlendi. Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte, yaklaşık 2 bin çocuk unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarıyla buluştu.

Bir hafta sürecek şenlik boyunca çocuklar, öğretmenlerin uygulamalı olarak gösterdiği oyunları oynayarak hem eğlendi hem de teknolojiden uzak kalarak sosyalleşti. Çeşitli sportif faaliyetlerle de desteklenen etkinlikte, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlandı.

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