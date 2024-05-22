Köy bakkalını 50 yıldır takım elbisesi olmadan açmıyor

Kaynak: İHA
Köy bakkalını 50 yıldır takım elbisesi olmadan açmıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yarım asırdır bakkal dükkanı işleten Aydın Bektaş (72), işine ve insanlara olan saygısıyla örnek oluyor. Amcasından devraldığı dükkana her gün takım elbise ve kravatla giden Bektaş, bu disipliniyle mahalle sakinlerinin ve genç esnafın takdirini kazanıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi'nde yarım asırdır bakkal dükkanı işleten Aydın Bektaş (72), işine olan bağlılığı ve insanlara duyduğu saygıyla mahalle halkının sevgisini kazanmış bir isim. Amcasından devraldığı bakkal dükkanını 50 yıldır büyük bir disiplinle işleten Bektaş, her sabah takım elbisesini giyip, kravatını takmadan ve sakal tıraşı olmadan dükkanının kapısını açmıyor.

Bu titizliği ve özeniyle dikkat çeken Bektaş, sadece mahallenin değil, genç esnafın da örnek aldığı bir figür haline geldi. Bektaş, "Bu disiplini ve saygıyı kendime ve insanlara duyduğum için gösteriyorum. İşime olan sevgim ve insanlara duyduğum saygı, beni her gün motive ediyor," diyor.

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