Üçüncü kez ehliyetsiz yakalanan genç bir de poz verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üçüncü kez ehliyetsiz yakalanan genç bir de poz verdi

Aksaray’da direksiyon başında üçüncü kez ehliyetsiz olarak yakalanan sürücü, polisten kaçtıktan sonra kameraya kahkahalar atarak poz verdi. 'Bu 3. cezam zaten, cumartesi direksiyon sınavım var' diyen sürücünün rahat tavırları 'pes' dedirtti.

Aksaray'da polisin rutin trafik kontrolü sırasında direksiyon başında üçüncü kez ehliyetsiz olarak yakalanan bir sürücünün rahat tavırları ve açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Kontrol noktasında durdurulan sürücü, polisin kendisini görüntülediğini fark edince önce kaçmaya çalıştı, ancak kısa süre sonra geri dönerek kameraya poz verdi.

Sürücünün, 'Çek çek' diyerek kahkahalar atması ve ardından 'Bu 3. cezam zaten, cumartesi direksiyon sınavım var' demesi, polis ve çevredeki vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı. Rahat tavırları ve umursamaz tutumu, trafik güvenliği konusundaki ciddiyetsizliği gözler önüne serdi.

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