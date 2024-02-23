Bir haftada geçmeyen bel ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kaynak: İHA
Bir haftada geçmeyen bel ağrısına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Bel ağrısı, en yaygın sağlık sorunlarından biridir ve bir haftadan uzun sürerse, hastanın uzman bir sağlık kurumuna gitmesi tavsiye edildi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Önder Taşkın, bel ağrısının yaşam standardı ve iş performansı üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, tedavi aşamasında ağrının doğru şekilde tanımlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Taşkın, “Bel ağrınız 7 günden uzun sürüyorsa, dinlenme ve ilaç tedavisi işe yaramıyorsa, yürüme yeteneğinizi etkiliyorsa, kesinlikle profesyonel bir sağlık kurumuna görünmeniz gerekir. Hastanemizde, ağrınızı dindirmek için farklı tedavi seçeneklerimiz mevcuttur” dedi.

"HER BEL FITIĞI AMELİYAT GEREKTİRMEZ"

Opr. Dr. Taşkın, bel ağrısının hamilelik, stres, ani hareket sonucu oluşan kas kasılmaları gibi faktörlerden de kaynaklanabileceğini ve yeni doğandan yaşlılığa kadar her yaş grubunda görülebileceğini belirtti.

Opr. Dr. Taşkın, “Yeni doğanlarda omur ve omurilikteki doğuştan bozukluklar, yaralanmalar, enfeksiyonlar, bel fıtıkları, kireçlenme gibi durumlar bel ağrısına neden olabilir. Önemli olan bunları ayırt ederek uygun tedaviyi uygulamaktır. Her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmez. Her bel fıtığı da ameliyat edilmesi gereken bir durum değildir. Bel ağrısıyla bize başvuran hastaların çok küçük bir kısmına cerrahi müdahale öneriyoruz. Birçok hastanın ağrısını çeşitli yöntemlerle gideriyoruz. İlaçlı veya fiziksel tedaviyle hastanın iyileşmesi sağlanabilir” şeklinde konuştu.

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