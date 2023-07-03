Bir ilimizde daha ekmeğe dev zam

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da hem ekmeğe hem de simite yapılan zammın ardından bugün İzmir'de de ekmeğe zam geldi. İzmir'de ekmek 7 TL oldu.

Bir ilimizde daha ekmeğe dev zam

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve İzmir Fırıncılar Odası imzasıyla yayınlanan belgede yer alan fiyat tarifesine göre, gramajı 200 gram olan ekmek 7 liraya satılacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı geçtiğimiz gün ekmek fiyatı için yeni bir zam açıklamasında bulunmuştu.

Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatının temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7.5 TL arasında olacağını açıklamıştı.

Bazı ile ve ilçelerde ekmek zamlı fiyattan satılmaya başladı.

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Bir ilde daha ekmek ve simide zam geldi
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