Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
Son anket sonuçları ALF Araştırma'dan geldi. Son seçim anketinde AKP, CHP'nin arkasından ikinci parti oldu. MHP ise aldığı 6,2 oy oranıyla baraj altında kaldı. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile arasındaki oy farkını arttırdı.
KRT'de yer alan habere göre, Türkiye 2023 seçimlerine kilitlendi
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Seçim maratonuna girilirken anketler de peş peşe yayınlanıyor.
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ALF Araştırma'nın 7-9 Eylül tarihleri arasında 35 ilde 3 bin 920 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile yaptığı son araştırmanın sonuçlarını duyurdu.
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ALF Araştırma Genel Koordinatörü Ali Süslü, Twitter hesabından anket sonuçlarını değerlendirdi.
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Süslü, 'Son aylarda CHP hemen hemen her araştırmada birinci. Partisi birinci olan bir Genel Başkanın, ülkeyi yönetmeye talip olması ve bu yöndeki adaylık ısrarını da vatandaş artık doğal karşılıyor' dedi.
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Süslü 'Araştırmalardan çıkan bir diğer önemli sonuç ise; AKP'DEKİ ERİME DEVAM EDİYOR.' ifadelerini kullandı.
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Katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi.
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Katılımcıların yanıtı yüzde 44,9 Millet İttifakı olurken, yüzde 33,4 Cumhur İttifakı olarak kayıtlara geçti.