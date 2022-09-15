Zafer Partisi 'Yerli Ve Milli Escobar' pankartını genel merkezine astı. Esrarengiz pankartın sırrı devam ediyor. İstanbul İl Başkanı ifadeye çağrılmıştı

İstanbul'un Fatih'e bağlı Kızılelma Cadde üzerinde yer alan iki bina arasına "Yerli ve milli Escobar" ifadelerinin ile kel bir kafa görüntüsünün yer aldığı bir pankart asılmış, Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığı tarafından asıldığı belirtilen pankarta gece saatlerinde polis müdahale etmişti.

Fatih'te asılan ve büyük ses getiren "Yerli ve Milli Escobar" pankartı bugün de Eminönü ve Unkapanı köprülerine asılmıştı.

Gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yerli ve Milli Escobar" pankartı gerekçe gösterilerek ifadeye çağrıldığını duyurmuştu.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yerli ve Milli Escobar" pankartının partisinin genel merkezine asıldığını duyurdu.

Daha sonra Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara polisinin savcının sözlü ifadesi ile parti genel merkezine geldiğini belirterek “Zafer Partisi Genel Merkezi’ne asılan uyuşturucu İle mücadele afişini indirilmesi için Ankara polisi savcının sözlü ifadesi ile Genel Merkezi’mize geldi. Mahkeme kararı olmadan bu afiş İnmez. Mahkemenin hangi “devlet büyüğüne” atıfta bulunarak bu kararı alacağını merak ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Özdağ daha sonra “Zafer Partisi Genel Merkezi etrafında polis kardeşlerimiz konumlanıyor. Uyuşturucu İle mücadele pankartını SS’nin emri ile zor kullanarak, Anayasa’yı çiğneyerek indireceklermiş. Zafer Partisi il ve ilçe başkanlarımızdan yarın parti binalarına aynı pankartı asmalarını istiyorum.” İfadeleriyle ilçe başkanlıklarına çağrıda bulundu.

Özdağ’ın çağrısı partisinin ilçe başkanlıklarında hızlı bir şekilde karşılık buldu. Ülkenin dört bir yanındaki Zafer Partisi il ve ilçe başkanlıklarına aynı pankart asıldı.