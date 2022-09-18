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  • Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı

Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da AKP'nin kalesi olarak görülen ilçelerden biri olan Sultanbeyli'de bir miting yaptı.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 19:45
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Gelecek Partili İsa Mesih Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı

Gelecek Partili Şahin partisinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'ndan önce kürsüye çıktı
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'da AKP'nin kalesi olarak görülen ilçelerden biri olan Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu.

Davutoğlu'ndan önce kürsüye gelerek açılış konuşmasını yapan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin; "Buradan ilan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

T24'ün aktardığına göre, Davutoğlu, AKP'nin İstanbul'da en çok oy aldığı ilçelerin başında gelen Sultanbeyli'de partilileriyle buluştu. Davutoğlu'nun miting yaptığı alana, "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartı asıldı.

Mitingin açılış konuşmasını yapan Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, "Buradan ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız genel başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

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Abbas
18.09.2022 19:50
6lı masa liderlerinin hepsi CB olamaz, iş bölümü ve ortak karar ile görev yapmak esastır, ama herşeyden önce adil olmak şart  
 
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