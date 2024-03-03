'Bir kadın parfüm sürüp dışarı çıkarsa zina etmiş sayılır' dedi gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
'Bir kadın parfüm sürüp dışarı çıkarsa zina etmiş sayılır' dedi gündem oldu
Hoca olduğu iddia edilen bir kişinin, kadının parfümü başka bir erkek tarafından alınırsa zina etmiş gibi günah sayılacağı yönündeki ifadesi tepki topladı.

Hoca olduğu iddia edilen bir kişinin yaptığı açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yapılan açıklamada, bir kadının parfüm sürüp dışarı çıkması ve bu kokunun başka bir erkek tarafından alınması durumunda, kadının zina etmiş gibi günah sayılacağı gündem oldu.

Birçok kişi, bu tür yorumların kadınları hedef alan ve aşağılayıcı bir anlayışı yansıttığını ve kadınları suçlayıcı bir tutum sergilediğini ifade etti. Açıklamayı yapan kişinin kimliği ve eğitim durumu hakkında net bilgiler olmamakla birlikte, bu tür söylemlerin kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdiği görüldü.

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