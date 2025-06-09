Bir kalkınma hamlesi böyle sabote edildi

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma projeleri arasındaki Köy Enstitüleri’nin, kuruluşundan kapatılışına kadar tartışma konusu yapılması incelenmeye değir bir konudur. Bu tartışma Köy Enstitüleri’nin kapatılmalarıyla da son bulmamış günümüze kadar devam etmiştir. O günün ülke şartlarında kalkınmayı köylerden başlatacak bu önemli projenin niye günah keçisi haline getirildiğine dair araştırmalar pek çok acı gerçeği de su yüzüne çıkarmıştır. Çok kısa süren yaşamlarına rağmen eğitim tarihimizin en özgün, en özgür, en demokratik, ulusal gereksinmelerimize en uygun ve haklarında en çok sözlü-yazılı çalışma yapılan eğitim kurumlarımızdan Köy Enstitüleri maalesef insaf ve vicdan ölçülerinin ötesinde ağır suçlama ve iftiralara maruz kalmıştır. Araştırmacı yazar Nazım Mutlu, “Köy Enstitülerimizin Yalanlarla Sınavı” adlı çalışmasında bu güzide eğitim kurumuna atılmış iftiraları belgeleriyle gündeme taşıyor.

Köy Enstitülerinin eksiği, kusuru, her uygulamada rastlanabilecek türden tartışılabilir yanlarıyla birlikte bir gün onları da aşan eğitim kurumlarının oluşumuna dek eğitim tarihimizin yıldızları olarak anılacaklarının altını çizen Nazım Mutlu, şu değerlendirmede bulunuyor:

Köy Enstitülerimizin Cumhuriyetle başlayan laik, bilimsel, halkçı, aydınlanmacı ve üretim odaklı karma eğitim sisteminin yalnız ülke sınırlarında değil, dünya ölçeğinde en başarılı örneklerden olması, 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Atlantik ötesinden kurgulanan karşıdevrimci dönüşüme engel bir durumdur. Bu nedenle Soğuk Savaş kurgusuyla ülkemizin hızla ve hoyratça harcanan ilk kurumları Köy Enstitüleredir. Ardından öbür ulusal kalkınma kuruluşları ve üretim alanları (fabrikalar, tarım ve hayvancılık, yeraltı-yerüstü doğal kaynaklar...) gelir. Sonra bunlara nitelikli insan kaynağımızın iç ve dış göçü eklenir. Dolayısıyla Enstitüler özelinde tanık olunan bütün yıkıcı çalışmalar, emperyalizmin bütünlüklü ve uzun erimli bölgesel tasarımının parçasıdır. Sorunu bu bütüncül tasarımdan yalıtarak değerlendirmek, büyük fotoğrafın görülmesini önler.

Enstitülere yöneltilen her türden saldırının odağında ise yalanlar vardır. Bu yalanların bir bölümüne göre Köy Enstitüleri komünizm yatağıdır! Buralarda cinsel ahlaksızlığın birçok örneği görülmüştür! Yöneticileri vatan haini, ordu ve asker düşmanı, özellikle "milli ve manevi değerler" karşıtıdır! Bu okullarda içki partileri düzenlenir, güzel kız öğrencilere sakilik yaptırılır!

Yalancılıkta hızını alamayan saldırganlardan biri, İ. Hakkı Tonguç'un bu okullardaki öğrencilere silah dağıttığım bile söyler! Kısa süre sonra gerçekleştirilmesi tasarlanan "devrim" sırasında kullanılması için!

Söz konusu yalanlara sayısız çarpıtma da eklenince eğitim tarihimizin belli bir dönemine ilişkin oldukça kirli, ahlak dışı bir "yazın" alanının varlığı, bu çalışmanın gerekliliğini ortaya çıkardı. Bu çalışmada Enstitülerin kuruluşundan başlayıp 1950'li, 1960'lı yıllarda yoğunlaşan, ama günümüze dek süren sayısız yalan ele alındı, bunlara o yılların yazılı kaynakları aracılığıyla yakından bakıldı.

Genel olarak bakıldığında bütün kurumsal yapılar gibi başından beri bizdeki birçok okul türünün olumlu olumsuz yanları konuşuldu, yazıldı; bunlar yine konuşulur, yazılır. O okulların neredeyse tümünün Enstitüleri kat kat aşan yaşamları oldu. Ancak bugüne dek hiçbiri hakkında bu eğitim kurumları için olduğu gibi bini aşan kitapla binlerce makale, tez yazılmadı. İşin sevindirici yanı, yazılanların büyük çoğunlukla bu eğitim kurumlarının hakkının teslim edilmesi yönündedir. Hak yiyenlerin yalanlan, uydurma gerekçelerle saldırıları birer kara leke olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Dolayısıyla Köy Enstitülerimiz eksiği, kusuru, her uygulamada rastlanabilecek türden tartışılabilir yanlarıyla birlikte bir gün onları da aşan eğitim kurumlarının oluşumuna dek eğitim tarihimizin yıldızları olarak yaşayacaklardır. Her tarihsel olay ve olgu gibi Köy Enstitüleri gerçeğini yalan, hakaret ve çarpıtmalarla unutturmaya, onların eğitim tarihimizdeki özel, özgün yerini silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu çalışma, yazdıkları ve yaptıklarıyla toplum yararına hiçbir iyiliği olmayanların enstitülere, onların kurucu, yönetici ve öğrencilerine ettikleri küfür ve onlarla ilgili yalanlarıyla tarihimizde kara bir leke olarak kalmalarını kalıcılaştırmak için yapılmıştır.

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Tuvallere yansıyan edebiyatın izinde

Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Günnaz Çaşkurlu, “ 19. Yüzyıl Avrupa Resim Sanatında Edebî Konulu Resimler” adlı çalışmasında, edebiyatın resim sanatında nasıl canlandırıldığı üzerinde duruyor. 19. yüzyıl, Avrupa için önemli gelişmelerin yaşandığı oldukça hareketli bir çağ olduğuna dikkat çeken Günnaz Çaşkurlu çalışmasıyla ilgili şu bilgilendirmede bulunuyor:

“Bu hareketlilik dönemin şartlarına bağlı olarak, bir önceki akıma duyulan tepkinin ortaya çıkardığı akımların çeşitliliği ile sanata da yansımıştır. Edebiyat ve resim arasındaki etkileşim, akımlara ve ressamın bireysel yaklaşımına göre şekillenmiştir. Çalışma konusu geniş bir zaman dilimini kapsadığı için belirli üslupsal sınırlamalara gidilmiştir. Edebî konulu resim örnekleri neoklasizm, romantizm, Ön-Raffaelloculuk ve realizm akımlarının temsilcisi olan ressamların eserlerinden seçilmiştir. Konunun sistemli bir biçimde incelenmesi amacıyla resimler ait oldukları akımlara göre sınıflandırılmış ve en dikkat çekici örneklere yer verilmeye çalışılmıştır. Ön-Raffaellocuların resimleri teknik açıdan realist, konu açısından romantik özellikler taşımaları nedeniyle bağımsız bir grup olarak incelenmiştir. Gün ışığına bağlı olarak çalışan, teknik açıdan çeşitli yenilikler getirerek bu yeni teknikler üzerinde duran ve genellikle önceden tasarlanmış konulara yervermek istemeyen empresyonizm akımı sanatçıları çalışmaya dâhil edilmemiştir.

Konunun gerek resim sanatı gerekse edebiyat ile bağlantılı olması nedeniyle, ressamların kısa yaşam öyküleri ve sanat anlayışlarının yanı sıra, konu edindikleri edebî eserlere ve yazarlarına ilişkin bilgilere de yer verilmiştir. 19. yüzyıl Avrupa resmine konu olan bazı yazar ve şairler tanıtılmış, çalışma kapsamında yer alan eserlerin özetleri verilmiştir. Ressamların edebî konulu resimleri incelenirken, resme konu olan edebî eserden bazen doğrudan alıntılar yapılmıştır. Resimlere ilişkin açıklamaların bitiminde karşılaştırma ve yorumlar yer almaktadır.”

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50