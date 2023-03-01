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Bir köy ayağa kalktı. Her yeri istila ettiler

Şırnak Cizre ve İdil’de yaşanan tırtıl istilası halkı ederken, tarım bölgeleri de tehlike altında.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:13
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Bir köy ayağa kalktı. Her yeri istila ettiler

Bir köy ayağa kalktı. Her yeri istila ettiler
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İHA
Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı. Saha taramasında popülasyonun yüzde 95'inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü.
İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, tırtılların kendilerini mahvettiğini söyledi. Yetkilerin çare bulmasını istediklerini belirten Sığva, "Bu tırtıllar hem ekinlerimizi, hem malımıza zarar veriyorlar. Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi.


Yaklaşık bir haftadır tırtılların köylerini istila ettiğini dile getiren Sığvan, "Ekilmiş tarlalara kendi imkanlarımız ile ilaç attık ama, belirli bir aradan sonra tekrar tırtıllar meradan geliyorlar. Biz bundan başa çıkamıyoruz. Tarım il müdürlüğünden yetkililer geldiler, numune aldılar. Biz hızlı bir şekilde bir çözüm bekliyoruz. Meralardakiler köylere kadar inip bahçelere, evlere kadar giriyorlar. Bizim tarım alanlarımıza ciddi bir zarar vermiş durumdadırlar. Çocuklar okula gitmeye korkuyorlar. Tırtıllardan dolayı veliler çocukları okula götürüyorlar. Bu tırtıllarda bir hastalık var mı, zararları nedir bilmiyoruz” diye konuştu.


Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şırnak'a bağlı Cizre ve İdil ilçelerinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı. Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde popülasyon artışının iklim şaartlarına bağlı olduğu ve üreticilerin arazilerini kontrol ederek popülasyonun yüksek olması durumunda ilaçlama yapmalarının yararlı olacak" denildi.

 

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