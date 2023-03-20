20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yüzlerce karga tarlaları istila etti

Şırnak'ta aç kalan kargalar, tarlalar ve otoyollara akın ederek çıkardıkları sesler ile vatandaşları korkuttu. 

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 14:04
Takip Et

Şırnak'ta kargalar tarlaları istila etti

Yüzlerce karga tarlaları istila etti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yüzlerce karga tarla ve karayoluna inerek istila etti.

Tarlalarda ekim dönemine başlanılmasıyla aç kalan kargalar, tarlalar ve otoyollara akın ediyor. Aynı anda uçarak Silopi Ovası'nda görsel bir şölen sunan kargalar, çıkardıkları sesler ile korku salıyor. Tarlalarda ve otoyol kenarlarında yiyecek arayan kargalar, araçların geçişleri ile havalanıyor.

Aç kalarak bölgeye tüneyen kargaların, Habur Sınır Kapısı’na doğru ilerledikleri görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
1
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
6
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
7
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle 48 kişi tutuklandı
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Uzmanlardan kritik sahur açıklaması
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
﻿Polonya’ya geçen Ukraynalı sayısı 10,5 milyonu aştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.