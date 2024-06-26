Bir motorda sekiz çocuk

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir elektrikli motosiklete 8 çocuğun bindiği ve trafikte seyir halinde olduğu görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

Görüntülerde, motosikleti kullanan kişinin de çocuk olduğu dikkat çekiyor. Trafikteki bu tehlikeli yolculuk, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle motosikletin küçük yaştaki çocuklar tarafından kullanılması ve bu kadar fazla kişinin aynı anda taşınması, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı.