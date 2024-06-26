Bir motorda sekiz çocuk

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir motorda sekiz çocuk

Hatay Erzin'de çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Trafiğin aktığı yolda bir motorda sekiz çocuğun bulunduğunu gören vatandaşlar o anları kayda aldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir elektrikli motosiklete 8 çocuğun bindiği ve trafikte seyir halinde olduğu görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

Görüntülerde, motosikleti kullanan kişinin de çocuk olduğu dikkat çekiyor. Trafikteki bu tehlikeli yolculuk, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle motosikletin küçük yaştaki çocuklar tarafından kullanılması ve bu kadar fazla kişinin aynı anda taşınması, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı.

Son Haberler
Assos Antik Kenti'nde yangın. ‘Tarihi yerlerin yüzde 90’ı yandı’ Gündem
Assos Antik Kenti'nde yangın. ‘Tarihi yerlerin yüzde 90’ı yandı’
Milli takımda saatler kala müjde Spor
Milli takımda saatler kala müjde
Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti Spor
Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü Gündem
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Batshuayi yeni ufuklara yelken açtı Spor
Batshuayi yeni ufuklara yelken açtı