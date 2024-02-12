Bir motosiklete binen 5 kişi. Hiç mi akıllanmayacaksınız?

Kaynak: İHA
Bir motosiklete binen 5 kişi. Hiç mi akıllanmayacaksınız?
Tokat’ta bir motosiklete 5 kişi bindi. Yaşları 12 ile 17 arasında değiştiği belirtilen çocukların trafiği riske atarak ve hayatlarını hiçe sayarak yaptıkları bu hareket sosyal medyada gündem oldu.

Tokat'ta bir motosiklete binen 5 kişiyi görenler şoke oldu.

Bir motosiklete beş kişinin bindiği tehlikeli yolculuk, bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, beş kişinin bir motosiklet üzerinde ilerlediği, bu sırada araç içindeki kişilerin şaşkınlıkla olayı izlediği görüldü.

Kayıt yapan kişinin ise 'Başka kimse yok mu?' şeklinde seslendiği duyuldu.

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Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken, bu tür tehlikeli davranışların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda bir kez daha uyarılar yapıldı. Özellikle motosikletlerde aşırı yolcu taşımanın trafik güvenliği açısından büyük risk oluşturduğu vurgulandı.

Vatandaşların da benzer durumları gördüklerinde hemen yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

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Art arda yaşanan kazalar, güvenlik endişelerini artırırken, yetkililer gençlerin trafik kurallarına uyarak daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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