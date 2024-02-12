Borsa yeni haftaya rekorla başladı

Kaynak: AA
Borsa yeni haftaya rekorla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,98 yükselerek 9.134,22 puanla rekor seviyeden başladı

İstanbul Borsası açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,25 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.134,22 puana çıktı.

Sektör endekslerinden bankacılık ve Holding endeksi yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,50 ile madencilik oldu. En çok kaybettiren ise spor endeksi oldu.

Geçen hafta, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9.045,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olacak.

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