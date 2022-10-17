Gezegende element keşfedildi. Yaşama elverişli olacak mı

Avrupa Güney Gözlemevi‘nden araştırmacılar yer tabanlı Very Large Telescope’u kullanarak bir ötegezegen atmosferinde şimdiye kadarki en ağır elemente rastladıklarını duyurdu. WASP-76 b ve WASP-121 b adlı iki ultra sıcak gaz devini inceleyen araştırmacılar, gezegenlerin atmosferlerinde Baryum elementi olduğu ortaya çıktı.

Kendi yıldızlarına son derece yakın bir yörüngede dolanan iki gezegen, 1.000 derecenin üzerine çıkabilen son derece yüksek yüzey sıcaklıklarına ev sahipliği yapmaktadır. WASP-76b’de gökten yağmur olarak demir yağdığı tespit edildi.

Baryum‘un atmosferde yer almasını ise bilim insanlarını şaşırttı. Portekiz’deki bilim insanları Tomás Azevedo Silva ve Olivier Demangeon konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şaşırtıcı ve mantıksız olan kısım şudur: Bu gezegenlerin atmosferinin üst katmanlarında neden bu kadar ağır bir element var?

Gezegenlerin yüksek yerçekimi göz önüne alındığında, baryum gibi ağır elementlerin atmosferin alt katmanlarına hızla düşmesini beklerdik.

Araştırmacılar, bu oldukça ağır bir element olan Baryum’un ötegezegen atmosferlerinde ortaya çıkmasına neyin neden olduğunu çözemediklerini duyurdu. Baryum’un nereden geldiği ve atmosferde nasıl bu kadar yüksek noktalarda bulunduğunu anlayabilmek için daha fazla araştırmanın yapılacağı açıklandı.