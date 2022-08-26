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Suyla kaplı yeni bir gezegen keşfedildi. Dünyadan 5 kat büyük

Montreal Üniversitesi’ndeki bilim insanları "TOI-1452 b" adını verdikleri yeni bir gezegen keşfetti. Bu gezegenin dünyadan tam 5 kat daha büyük olduğu ve yüzde 30'unun suyla kaplı olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:34
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:38
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Suyla kaplı yeni bir gezegen keşfedildi

Suyla kaplı yeni bir gezegen keşfedildi. Dünyadan 5 kat büyük
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Montreal Üniversitesi’nden Charles Cadieux önderliğinde bir grup araştırmacı, Dünya'dan daha fazla büyüklüğe sahip, yıldızından ise hayat koşullarına elveriş sağlayacak kadar uzak bir konumda bulunan bir gezegen keşfettiğini duyurdu.

Araştırmacılar bulunan yeni gezegenin Jüpiter ve Satürn'ün uydularında olduğu gibi kalın bir su tabakasıyla kaplı ve Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu ifade etti.

'TOI-1452 b' olarak adlandırılan gezegenin, Draco takımyıldızında bulunan bir ikili sistemdeki iki küçük yıldızdan birinin yörüngesinde döndüğü ifade edildi.

Keşfedilen gezegenin, Dünya'dan yaklaşık yüzde 70 daha fazla büyüklüğe sahip olduğu belirtildi.

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Cadieux, "TOI-1452 b, bugüne kadar bulduğumuz bir okyanus gezegeni için en iyi adaylardan biri. Yarıçapı ve kütlesi, Dünya gibi temelde metal ve kayadan oluşan bir gezegenden beklenebilecek seviyeden çok daha düşük bir yoğunluğa işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Montreal Üniversitesi'nde görev yapan Mont-Mégantic Gözlemevi (OMM) Direktörü René Doyon ise “Bu keşiften son derece gurur duyuyorum çünkü araştırmacılarımızın ve araçlarımızın yüksek kabiliyetlerini gösteriyor. OMM ve araştırma ekibimiz tarafından laboratuvarlarımızda tasarlanan SPIRou adlı özel bir aracın sağladığı yenilikçi bir analitik yöntem sayesinde, türünün tek örneği olan bu ötegezegeni tespit edebildik" söyleminde bulundu.

DÜNYADAN 5 KAT DAHA BÜYÜK

Dünya gibi kayalık bir özelliğe sahip ötegezegenin yarıçapı, kütlesi ve yoğunluğu bakımından gezegenimizden farklı olduğu ortaya çıktı. Üstelik gezegen Dünya'nın yaklaşık beş katı kütleye sahip.

Yapılan analizler, gezegenin kütlesinin yaklaşık yüzde 30'unun sudan oluşmuş olabileceğine işaret ediyor. Bu da Jüpiter'in uyduları Ganymede ve Callisto ile Satürn'ün uyduları Titan ve Enceladus gibi Güneş sistemindeki bazı doğal uydularınkine benzer bir orana tekabül etmektedir.

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından daha fazla gözlem yapılması için TOI-1452 b'nin mükemmel bir aday olacağı düşünülmektedir.

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BORIS
26.08.2022 22:49
ARTIK GIDIP SUYUMU ORADAN ALIP ICECEGIM , DUNYA DISINDAKI HERYER DUNYADAN TEMIZDIR ... INSANLAR VAHSI DOGANIN EVCIL HAYVANIDIR... HERSEYI KIRLETTIK MAALESEF ..  
 
Guguk Kuşu
26.08.2022 16:42
Kaç milyar kilometre uzaktaymış ?  
 
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