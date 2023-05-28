Bir polis Kılıçdaroğlu'na oy verme nedenini sandıkta bu notla paylaştı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu için sandığa giderken bir polisin Kılıçdaroğlu'na oy verme nedenini sandıkta paylaşması dikkat çekti.

Bir polis Kılıçdaroğlu'na oy verme nedenini sandıkta bu notla paylaştı

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu için sandığa gidiyor.

Sosyal medyadan peş peşe gelen fotoğraflar geliyor.

Bir polisin Kılıçdaroğlu'na oy verme nedenini sandıkta paylaşması dikkat çekti.

Polisin mesajında, “Polis olarak; Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecektim de PKK'lılara kol kanat gererek sehirlere silah yığmasına göz yumarak Hendek operasyonlarında 793 Polis ve askerimizin şehit olmasına sebep Erdoğan'a mı verecektim. Kılıçdaroğlu'ba oy vermeyecektim de FETÖ'ye istedikte vermedik diyen devleti FETÖ'ye peşkeş çeken 15 Temmuz'da 251 şehidimizin verilmesine sebep olan Erdoğan'a mı oy verecektik” sözlerini kullandı.

Diğer yandan başka bir polisin de sandıkta, “polislik bir maaş mesleğidir” notunu düşerek Kılıçdaroğlu’na oy attığının görülmesi dikkat çekti.

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