Yandaş şarkıcı Begüm Polat önce kendi bacağını sonra Erdoğan'ın kitabını okşadı. Oy kullanmaya gittiği anları paylaştı

AKP’li şarkıcı Begüm Polat, oy kullanmaya gittiği anları paylaştı. Polat, önce kendi bacağını okşadı, sonra Erdoğan'ın kitabını okşadı.

Yandaş şarkıcı Begüm Polat önce kendi bacağını sonra Erdoğan'ın kitabını okşadı. Oy kullanmaya gittiği anları paylaştı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Begüm Polat’ın oy kullanmak için Ankara’ya gittiği anları paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Polat paylaştığı görüntülere, “Jetime doğru en şık kombinimle Ankara’ya oy kullanmaya gidiyorum. Canım ülkem için her şeyin en hayırlısı olacak” notunu düştü.

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TEPKİ GÖSTERDİ: "REZİLLER"
Polat, sonrasında hakkında yapılan haberlere tepki göstererek, “Ne kadar iğrençsiniz! Kaç para anlıyorsunuz böyle haberler yapmak için attığınız başlığa bak. Sizin zihniyetiniz mi demokrasi ve özgürlük getirecek bu ülkeye! Sırf kötü duruma düşürmek için saçma sapan haberle yapıyorsunuz hakkımda. Kimse sizin kadar bayağı değil. Anlıyor kafanızı ve niyetinizi. Böyle kötü niyetli başlık atan bir yer kendine ‘haberciyim’ demesin. Sapığım desin sapıklık bu! Reziller.” dedi.

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