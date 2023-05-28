Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milyonlarca seçmen oy kullanıyor. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışıyor. Saat 17.00’da oy kullanma işlemleri sona erecek ve oy sayma işlemleri sonucunda Cumhurbaşkanı seçilecek.

Vatandaşların yanı sıra güvenlik görevlileri de sandık başına gitti. Çok sayıda polis asker ve jandarma mensubu da oylarını kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bazı polis, jandarma ve TSK mensubunun kime oy verdiklerini paylaştığı görüldü.

Güvenlik görevlilerinin, rozetleri ile Erdoğan’ın üstünü kapatarak kime oy verdikleri görüldü.

Öte yandan bir polisin de oy pusulasını “Polislik bir maaş mesleğidir” notuyla paylaştığı öğrenildi.