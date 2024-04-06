Bir sigara paketindeki 20 dalın 16'sının vergi olduğu ortaya çıktı. Bir duman çekince içinize bakın neler çekiyorsunuz

Bir paket sigaradaki 20 dalın 16’sının vergiye gittiği ortaya çıktı. Yapılan hesapla bir dumanla sigara içenlerin içine neler çektiği gözler önüne serildi.