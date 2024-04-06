Bir sigara paketindeki 20 dalın 16'sının vergi olduğu ortaya çıktı. Bir duman çekince içinize bakın neler çekiyorsunuz

Kaynak: Haber Merkezi Ayşe Memiş
Bir sigara paketindeki 20 dalın 16'sının vergi olduğu ortaya çıktı. Bir duman çekince içinize bakın neler çekiyorsunuz
Bir paket sigaradaki 20 dalın 16’sının vergiye gittiği ortaya çıktı. Yapılan hesapla bir dumanla sigara içenlerin içine neler çektiği gözler önüne serildi.

Sigara fiyatlarına üst üste gelen zamlara yenileri eklendi. Son zamlarla birlikte ortalama sigara fiyatları 60 liraya dayandı.

Sigara fiyatlarındaki artışla birlikte bir paket sigaradan alınan vergi de dikkat çekiyor.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 60 liralık bir paket sigaradan 48 lira vergi alındığını söyledi. Bingöl, bir paketteki 20 sigaranın 16’sının vergi olduğunun altını çizdi.

Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık %80 civarındadır. 60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir.”

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