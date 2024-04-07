Bayram öncesi ete ikinci zam şoku. Hani zam yapmayacaktınız

Kaynak: ANKA
Bayram öncesi ete ikinci zam şoku. Hani zam yapmayacaktınız
Bayrama iki gün kala kırmızı et fiyatlarına ikinci bir zam gelmesi vatandaşları şoka uğrattı.

Yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeni ile geçim derdi ile baş etmeye çalışan vatandaşlar bayram alışverişine çıktıklarında karşılaştıkları ikinci et zammı ile yıkıldı.

Son bir yılda neredeyse iki katına çıkan kırmızı et fiyatlarına yakın zamanda yapılan üst üste zam vatandaşları çileden çıkardı.

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KIYMANIN KİLOSU 600 LİRAYI BULDU

Ramazan Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösteren CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, artık et fiyatlarının frenlenemediğini söyleyerek artık vatandaşın kırmızı et almasının imkansızlaştığını dile getirdi. Kırmızı ete bayram öncesi ikinci bir zam yapıldığını söyleyen Erhan Adem İstanbul'da değişik ilçelerde fiyat farklılıkları olmakla birlikte artık bir kilo kıymanın 600 liraya satılmaya başladığını söyledi.

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''Hani bayram öncesi zam olmayacaktı?" diye soran Erhan Adem et fiyatlarındaki artışın hükümetin basiretsiz tarım ve hayvancılık politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Erhan Adem Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin 4 Nisan 2024 tarihli kombine ve kesimhanelerden alınan haftalık raporunun İç Anadolu Bölgesinde dana karkas etinin kilogram fiyatı 32 TL 70 kuruş, kuzu karkas etinin kilogram fiyatı ise 11 TL 40 kuruş arttığını gösterdiğini aktardı.

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KUZU ET ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Buna bağlı olarak da dana kesim fiyatı 324,04 TL’den 330,57 TL’ye, kuzu kesim fiyatı da 400,41 TL’den 401,59 TL’ye yükseldi. Kesim fiyatlarındaki artış market ve kasap reyonlarında perakende satışlara da zam olarak yansımaya başladı. Mart ayı zam şampiyonları sıralamasında fiyatı yüzde 18,58 zamlanan kuzu eti ikinci, fiyatı yüzde 14,65 zamlanan dana eti üçüncü sırada geldi.

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