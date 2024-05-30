Sahibi çığlık çığlığa fareyi öldürmeye çalışırken kedi olanları umursamazca izledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sahibi çığlık çığlığa fareyi öldürmeye çalışırken kedi olanları umursamazca izledi

Evine giren fareyi öldürmeye çalışan kadının çığlıkları ve kedisinin umursamaz tavırları sosyal medyada izleyenleri güldürdü. Kullanıcılar, kedi için esprili bir şekilde "özgeçmişinde yalan söylemiş" yorumlarında bulundu.

Evine giren fareyi fark eden bir kadının yaşadığı korku dolu anlar, kedisinin umursamaz tavırlarıyla birleşince sosyal medyada viral oldu. Kadın, fareyi fark edince çığlıklar atarak eline aldığı tahta çubukla fareyi kendisinden uzaklaştırmaya ve etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anları kameraya kaydeden kadın, yaşadığı panik dolu anları ve kedisinin olan biten her şeyi bir köşede umursamazca izlediği anları da paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan video, izleyenleri hem güldürdü hem de kedinin tepkisizliği nedeniyle şaşırttı. Kullanıcılar, bir köşede oturup olan biteni sakin bir şekilde izleyen kedi için "Özgeçmişinde yalan söylemiş" gibi esprili yorumlar yaptı.

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