Minik bebeğin dışarı çıkmak için kombin yaptığı anlar gülümsetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Minik bebeğin dışarı çıkmak için kombin yaptığı anlar gülümsetti

Bir annenin bebeğine kıyafetlerini seçtirdiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bebeğin sevimli tercihleri izleyenleri gülümsetirken, video kısa sürede viral olarak yeni bir akım başlattı.

Bir anne, bebeğiyle birlikte dışarı çıkmadan önce sevimli ve eğlenceli bir yöntem denedi. Kıyafetlerini bebeğine seçtiren anne, bu anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video, izleyenleri gülümsetirken kısa sürede viral oldu ve yeni bir akım başlattı.

Videoda, anne bebeğini karnının üzerinde yere yatırarak önüne ikişer ikişer kıyafet parçaları bıraktı. Üst, alt, çorap ve toka gibi çeşitli kıyafet seçenekleri arasından seçim yapması için bebeğin önüne konuldu. Bebeğin her bir parçaya uzanarak seçim yapması izleyenlerin kalbini ısıttı. Bebeğin sevimli hareketleri ve tercihleri, izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu video, kullanıcılar arasında büyük beğeni topladı ve benzer videoların çekilmesine ilham verdi. Birçok ebeveyn, bebeklerinin kıyafet seçim anlarını kaydederek paylaşmaya başladı. Bu sevimli ve eğlenceli akım, sosyal medyada büyük bir etkileşim yarattı.

Son Haberler
Emekli ve memur maaşlarına bayram ayarı. Milyonları ilgilendiren gelişme Ekonomi
Emekli ve memur maaşlarına bayram ayarı. Milyonları ilgilendiren gelişme
Pendik’te 2 katlı bina alev alev yandı Yerel Haberler
Pendik’te 2 katlı bina alev alev yandı
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını menajeri açıkladı Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını menajeri açıkladı
Van'da gölete düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yerel Haberler
Van'da gölete düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Saldırıya uğrayan öğretmen için kalem kırdılar Gündem
Saldırıya uğrayan öğretmen için kalem kırdılar
Konya'da kahvehanede satırlı saldırı: 75 yaşındaki adam yaralandı Yerel Haberler
Konya'da kahvehanede satırlı saldırı: 75 yaşındaki adam yaralandı
Kırklareli'de kaçak define avcıları suçüstü yakalandı Gündem
Kırklareli'de kaçak define avcıları suçüstü yakalandı