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Bir skandal olay daha. Tosuncuk'un eniştesi yakayı ele verdi

Türkiye'de birçok kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın eniştesi E.A. ve diğer 4 şüpheli yasa dışı bahis paralarını çekerken suç üstü yakalandı. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:33
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Bir skandal olay daha. Tosuncuk'un eniştesi yakayı ele verdi suçüstü yakalandı

Bir skandal olay daha. Tosuncuk'un eniştesi yakayı ele verdi
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Kamuoyu onu "Tosuncuk" lakabı ile tanıdı.  'Çiftlik Bank' olarak bilinen davanın sanıklarından 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın kuzeni ve eniştesi olan E.A.'nın liderliğini yaptığı 5 kişilik yasa dışı bahis şebekesini takibe alan polis, çetenin 'QR Kod' üzerinden bahis paralarını ATM'den parça parça çektiklerini saptadı. 'QR Kod' yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden yasa dışı faaliyetler yürüterek haksız kazanç sağlayan E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A.'nın Küçükçekmece'de bulunan bir AVM'nin içindeki banka ATM'lerinden sürekli olarak para çektikleri tespit edildi.

POLİS ADIM ADIM İZLEDİ

TV100'ün haberine göre; yapılan fiziki takibin devamında bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim'de ATM'lerde para çekerken suçüstü yakalandı. 3 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslardan toplanan paraların bahis çetesinde görüşmelerini gizlilik içerisinde yürüttükleri 'kasacı' olarak tabir edilen ve aynı zamanda şebekeye liderlik eden E.A.'ya teslim ettikleri anlaşıldı. E.A.'nın aynı zamanda Çiftlik Bank davasında tanık olarak dinlendiği de tespit edildi. Elden ele aktarılan paranın izini süren emniyet ekipleri, çete lideri ile birlikte 2 şüpheliyi daha para teslimatı sırasında yakalayıp gözaltına aldı.(İHA)

KENDİNE KURYE SÜSÜ VERMİŞ 

Operasyonu derinleştiren polis, il genelinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis çetesine mensup şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla tanınmış ve bilinen markaların amblemlerini kullanarak kendilerine 'kurye' süsü verip para naklini sağladıklarını tespit etti. Şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak dijital dokümanlarda izlerini kaybettirmeye çalışan bahis çetesi üyelerinin, gözaltına alındıkları sırada üzerlerinden 108 bin 450 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca zanlıların bahis paralarını 'QR Kod' sistemini kullanarak ATM'lerden çekmek ve şifreli yazışmalarda kullanmak üzere taşıdıkları 6 cep telefonu da bulundu.

TOSUNCUK'UN ENİŞTESİ DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI 

Emniyette üç gün boyunca sorguya alınan şebeke lideri E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın eniştesi de dahil olmak üzere şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şebeke üyelerinin ATM'lerdeki para çekme işlemleri, gizlilik içinde yürüttükleri tüm hareketleri ve polisin suçüstü yaparak zanlıları yakaladığı anlar çevredeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

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