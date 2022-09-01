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Bu da Tayland'ın tosuncuğu. Güzel tosuncuk 55 milyon doları nasıl topladı

840 binden fazla YouTube takipçisi olan Nutty, insanlardan tam 55 milyon dolar alarak ortadan kayboldu. Nutty, sık sık lüks arabalarını, saatlerini ve eşyalarını sosyal medyada sergilemesiyle tanınıyordu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:53
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 15:22
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Taylandlı Youtuber Nutty hayranlarını 55 Milyon Dolar dolandırdı. Güzel tosuncuk sırra kadem bastı

Bu da Tayland'ın tosuncuğu. Güzel tosuncuk 55 milyon doları nasıl topladı
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Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yaşanan Youtube dolandırıcılığı haberi bu kez de Tayland'da yaşandı.

Yüzlerce bin kişi tarafından takip edilen Nutty isimli Youtuber’ın, takipçilerini 55 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıktı.

TAKMA İSİMLER KULLANDI

Gerçek ismi Suchata Kongsupachak olan Youtuber, sosyal medyada kendisini Natthamon Khongchak olarak tanıttı. Görkemli yaşantılar, renkli hayatlar, zenginlik akan paylaşımlarla insanları ağına düşürmeye çalışan bu kadının takma adı ise 'Nutty' olduğu öğrenildi.

FOREKS REKLAMIYLA HAYALİ YATIRIM YAPTIRDI

Kendisini Youtube'da dansçı, Instagram'da sahte yatırım uzmanı olarak tanıtan Nutty, önce paylaştığı ahlaksız dans videolarıyla ünlü oldu, sonra Instagram hesabı üzerinden yaşadığı lüks hayata buradan ulaştığını söyleyerek foreks ticareti reklamı yapmaya başladı. 840 binden fazla YouTube takipçisi olan Taylandlı Nutty, insanları yüksek kâr beklentisiyle cezbederek hayali yatırım yaptırdı.

55 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Sahte programa binlerce baht döken Taylandlılar ahlaksız kadına umut bağladı ancak insanlar bir küçük instagram gönderisi ile hayatının vurgununu yedi. Kurnaz influencer paylaşımında ‘bir ticaret hatası’ nedeniyle tüm parayı kaybettiğini söylediğinde hepsinin hayalleri suya düştü. Nutty, bu yöntemle 6 binden fazla kişiyi dolandırarak 55 milyon dolarla oradan kayboldu.

5 AYDIR PAYLAŞIM YAPMIYOR

Youtuber hakkında paylaşılan haberde, polise neredeyse her gün başka bir 'Nutty' mağdurunun geldiği ve Kripto Suçları Araştırma Bürosu'na olayla ilgili 102 başvuru yapıldığı belirtildi. YouTuber, haziran ayından bu yana sosyal medyada, 5 aydır ise YouTube'da herhangi bir paylaşım yapmadı.

Dolandırıcılık da dahil olmak üzere üç suçlamayla karşı karşıya kalan sahtekar için tutuklama emri çıkarıldı.Polisin heryerde aradığı 'Nutty'nin ülkeden ayrılıp ayrılmadığı bilinmiyor ancak bazı duyumlar Tayland'ı terk ettiği yönünde...

BULANA 137 BİN DOLAR ÖDÜL

Mağdur yatırımcılar, komşu bir ülkeye kaçtığına inanılan Tayland vatandaşının nerede olduğu hakkında bilgi verenlere 5 milyon baht (137.000 ABD doları) ödül teklif etti.

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Kartal
1.09.2022 15:45
Tosuncuk denmez buna DÜVECİK denir. Yanlış yazmayın lütfen...  
 
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