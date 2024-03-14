Bir Türk'ün Bangladeş'de yaşadığı olay: Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar

Serpil Demir
Bir Türk'ün Bangladeş'de yaşadığı olay: Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar
Yaptığı seyahatlerine dair paylaşımlar yapan ve 'gezgin' olarak tanınan Fatih Koparan, Bangladeş'ten ilginç bir video paylaştı. Bangladeş'te kendisini izleyen yerel halkı cep telefonuyla kaydeden Koparan "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar" diyerek paylaştı.

Dünyayı gezerek çektiği videoları YouTube kanalından paylaşan ve gezgin denilen Fatih Koparan son olarak hesabında Bangladeş'te çekilen bir görüntüsünü yayınladı.

Bangladeş'teki yerel halk kendisine yoğun ilgi gösterdiği anları kaydedip paylaştı. Koparan'ın "Bangladeş'te turist olmak" paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

Koparan videoda karşısına dikilen kişileri çekerek "Böyle karşıma dikilip beni izliyorlar" dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tutarken bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hindistan, Afganistan ve benzeri ülkelere seyahat etmeye gidenler, özellikle kadınlar, Allaha emanet yaşıyorlar." yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendilerinden farklı birini görünce ve farklı bir dil konuştuğunu anlayınca uzaylı muammelesi yapıyorlar, sanki ülkelerine bir insan değil de farklı bir yaratık gelmiş gibi..." yorumunu yaptı.

Koparan'ı izleyenlerden biri de dayanamayarak eline telefonunu alıp o anları kaydetmeye başladı.

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