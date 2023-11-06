Çad Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv Büyükelçisinin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığı duyurdu. Açıklamada, Filistin konusunda kalıcı bir çözüm için öncelikle ateşkes çağrısı yapılırken, “Çad, masum sivillerin hayatını kaybetmesini kınıyor” denildi.

Gazze saldırıları nedeniyle Türkiye, Ürdün, Honduras, Kolombiya ve Şili de Tel Aviv Büyükelçiliklerini geri çağırmıştı. Bolivya ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.

TÜRK BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırıldığı kaydedilmişti.