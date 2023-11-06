İsrail bu kez kendini vurdu

İsrail'in ateşlediği roket hedeften saparak İsrail’e düştü. O anlar anbean kaydedildi.

İsrail bu kez kendini vurdu

Odatv’de yer alan bilgilere göre, İsrail’in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nden misilleme olarak gönderilen füzeleri imha etmeye çalışan İsrail Demir Kubbe hava savunma sistemi şaşırdı.

Gece saatlerinde Gazze'den atılan çok sayıda roketi imha etmeye çalışan Demir Kubbe hava savunma sistemine ait bazı roketler, İsrail yerleşim bölgelerine düştü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, füzelerin düştüğü bölgelerde patlamaların olduğu görüldü.

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SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

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