Bir yıldır aranan Korhan Berzeg olayında yeni gelişme. Kemik parçaları ve eşyalar bulunmuştu

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışmasının ardından emeklliğe ayrılıp İstanbul Büyükada'daki evinde kalmaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında İngiliz eşi Angela Berzeg ile gittiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran tarihinde doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarından sonuç alınamazken, Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü.

ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Arama ve kurtarma çalışmalarına 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, evine geri döndü. Çalışmalara katkı sağlamayan köpek, bir süre sonra Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg'e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine dönerken, ekip sayısı artırılarak devam edilen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim tarihinde sonlandırıldı.

312 GÜN SONRA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Berzeg’in kayboluşundan 312 gün sonra, Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde olan evinin 3,5 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu.

Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Dün öğle saatlerinde Türkiye’ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi. Öte yandan Berzeg’in diğer kızı Sibel Berzeg’in de Amerika’da yaşadığı ve haberi alır almaz Türkiye’ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Berzeg’in yaşadığı köyde sessizlik hakim olurken, jandarmanın bugünlük ara verdiği arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.