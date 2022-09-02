Bülent Polat'ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gaffur karakteriyle beğenilen ünlü oyuncu Bülent Polat, bu sabah aldığı acı haberle yıkıldı. Polat’ın 87 yaşındaki babası Hasan Polat bu sabah İstanbul Avcılar’daki evinde hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu, babasının vefatının ardından yaptığı paylaşımda “Babanın erdemleri çocuklarının servetidir. Canım babam huzur içinde uyu…” satırlarına yer vererek acı haberi duyurdu.