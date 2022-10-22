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  • Çin'de yeni diktatör eski diktatörü kolundan tutup korumalarıyla dışarı attırdı. Bir zamanlar en büyük yoldaşları salond

Çin'de yeni diktatör eski diktatörü kolundan tutup korumalarıyla dışarı attırdı. Bir zamanlar en büyük yoldaşları salondan çıkarılırken gıkını bile çıkarmadılar

2003-2013 yılları arasında Çin Devlet Başkanlığı yapan Hu Jintao, Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi’nde korumalar tarafından dışarı çıkarıldı. O anlarda mevcut başkan Şi Cinping'ten yardım isteyen Jintao'ya, Şi ve salondakiler oralı olmadı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 12:39
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Bir zamanlar en büyük yoldaşları salondan çıkarılırken gıkını bile çıkarmadılar: Çin'de yeni diktatör eski diktatörü kolundan tutup korumalarıyla dışarı attırdı

Çin'de yeni diktatör eski diktatörü kolundan tutup korumalarıyla dışarı attırdı. Bir zamanlar en büyük yoldaşları salondan çıkarılırken gıkını bile çıkarmadılar
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Şi Cinping'in selefi olan eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, cumartesi günü Çin Komünist Parti'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin kapanış töreninden görevliler tarafından çıkarıldı.

Euronews’te yer alan habere göre, görüntülerde kongrede Şi Cinping'in solunda oturan Jintao, yanına gelen iki görevli tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Önce çıkmak istemeyen Jintao, Şi Cinping ile kısa süreli görüştü daha sonra kolundan tutan görevlilerce dışarı götürüldü.



Çin Devlet Başkanı Şi'nin hiçbir şey yapmaması dikkatlerden kaçmazken Jintao'nun neden salondan çıkarıldığı konusunda bir açıklama yapılmadı.



ÖMRÜNÜ ADADIĞI PARTİNİN KONGRESİNDEN KOVULDU
Jintao; 2002-2012 yılları arasında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreterliği, 2004-2012 yılları arasında Çin Komünist Partisi Merkez Askeri Komisyonu Başkanlığı ve 2003-2013 yılları arasında Çin Devlet Başkanlığı yapmıştı.



79 yaşındaki Jintao 2013'te emekli olmuştu.



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